Інфляція в Україні за підсумками року становитиме 13,4% - Мінекономрозвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує інфляцію в Україні за підсумками 2017 року на рівні 13,4%, в січні-листопаді цього року інфляція склала 12,5%.

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Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук на прес-конференції в Києві.

"У січні-листопаді інфляція становила 12,5%, девальвація гривні 1,9%. До кінця року ми очікуємо інфляцію 13,4%", - сказав Титарчук.

У свою чергу, заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов, присутній на прес-конференції, зазначив, що скасування державного регулювання цін на продукти харчування не вплинуло на прискорення інфляції.

"Ми не бачимо в інфляційних процесах істотного впливу скасування цінового регулювання", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує інфляцію в Україні у 2017 році на рівні 12,2%. За оцінками уряду, інфляція у 2017 році становитиме 11,2%, а наступного року очікується уповільнення зростання споживчих цін до 9%.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозують інфляцію в Україні за підсумками 2017 року на рівні 10%.