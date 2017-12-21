У Кабміні підрахували, скільки коштуватиме бюджету підвищення "мінімалки"

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 4100 гривень з передбачених бюджетом на 2018 рік 3753 гривень обійдеться в 20 мільярдів гривень державних коштів.

Читайте такожРеальна зарплата в Україні за рік зросла на 20%

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції в Києві.

"Уряд готовий розглянути підвищення мінімальної зарплати до 4100 гривень. Але ми говоримо про збалансованість, адже лише для підвищення мінімальної зарплати до 4100 гривень з 3753 гривень, закладених у бюджеті на 2018 рік, потрібно 20 мільярдів гривень", - сказав Кубів.

При цьому віце-прем'єр підкреслив, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень на початку цього року не призвело до виникнення проблем і погіршення макроекономічної стабільності.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4100 гривень. Бюджет на 2018 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати до 3753 гривень.

В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена в 2 рази - до 3200 гривень, і набули чинності норми, що передбачають за виплату зарплат "у конверті" штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.