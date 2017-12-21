Мінекономрозвитку підрахувало зростання економіки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП України у січні-вересні 2017 року у 2,3%. Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції в Києві.

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«У січні-вересні 2017 року зростання ВВП становило 2,3%» - сказав Кубів.

Також віце-прем'єр зазначив, що приріст прямих іноземних інвестицій у січні-жовтні становив 2,07 млрд дол., з яких 22% становило переоформлення боргу в капітал. Кубів наголосив, що в минулому році частка таких інвестицій становила 64%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання реального валового внутрішнього продукту України у третьому кварталі 2017 року у річному вираженні - порівняно з третім кварталом 2016 року - становило 2,1%.

ВВП України загалом за 2016 рік зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України у 2017 році на 2%.

До цього, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки у 2017 році на 2%.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки в поточному році на 1,8%.