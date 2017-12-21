Валютні гойдалки: скільки коштують долар і євро в Україні

14:37, 21 грудня 2017
Фінанси
230

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,86/27,88 грн/дол.

В Україні дешевшає гривня / фото УНІАН

У четвер, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 27,86/27,88 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожНемає причин, є фактори: у Нацбанку пояснили, чому падає гривня

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 33,11/33,14 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4743/0,4749 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 27,8516 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 466 угод на суму 291,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,84/27,86 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,02/33,04 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #курс гривні#курс євро#курс долара