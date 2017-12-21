Валютні гойдалки: скільки коштують долар і євро в Україні

У четвер, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 27,86/27,88 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 33,11/33,14 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4743/0,4749 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 27,8516 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 466 угод на суму 291,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,84/27,86 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,02/33,04 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.