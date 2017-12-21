Парламент посилив вимоги до аудиторської діяльності

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому закон про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності, який встановлює більш жорсткі вимоги для початку і ведення аудиторської діяльності.

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За ухвалення законопроекту 6016-д проголосували 229 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи закон, глава Комітету Верховної Ради з податкової і митної політики Ніна Южаніна зазначила, що він встановлює жорсткіші вимоги для ведення аудиторської діяльності і входження в професію.

"Кількість аудиторів в Україні на піку зростання сягала п'яти тисяч, а сьогодні це число становить 2,4 тисячі аудиторів. І то – це ті, які, можливо, вже і не надають аудиторських послуг, просто не закінчилася дія їх сертифіката... В країні є велика недовіра до висновків аудиторів", - сказала вона.

За словами Южаниной, законопроектом створюється орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. "Рада спостереження за аудиторською діяльністю буде складатися з 7 осіб: 4 особи від регуляторів і 3 особи - практикуючі аудитори", - сказала вона.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, у т. ч. державних компаній, забезпечення її прозорості та порівнянності, дерегуляція аудиторської діяльності, можливість виходу аудиторських компаній України на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем, розширення ринку аудиторської діяльності, підвищення престижу і довіри до діяльності аудиторів, підвищення довіри населення до українських банків, страхових компаній, інших публічних компаній, створення умов для виходу національних компаній на ринки капіталу.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада прийняла закон про приведення бухгалтерського обліку в Україні до стандартів Європейського Союзу.