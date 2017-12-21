Одеська облрада виділила понад 790 мільйонів гривень на соцпідтримку населення

Одеська обласна рада затвердила програму соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки з фінансуванням понад 790 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, комплексну програму на вказаний період «Соціальний захист населення в Одеській області» депутати прийняли сьогодні на засіданні сесії.

Читайте такожДніпропетровська облрада виділила кошти на адресну допомогу сім’ям загиблих в АТОЗагальний обсяг її фінансування - 790,464 млн грн, з яких кошти обласного бюджету - 226,884 млн, гроші районних і міських бюджетів - 563,580 млн грн.

Програма передбачає щорічне оздоровлення дітей пільгових категорій, забезпечення громадян-пільговиків соціальними гарантіями, зокрема, придбання щомісячних продуктових кошиків для 2500 осіб. Також планується доставка продуктів додому, щомісячна адресна цільова допомога 300 жителям Одеської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання матеріальної допомоги 9800 учасникам війни (учасникам трудового фронту), надання фінансової підтримки малозабезпеченому населенню з числа одиноких пенсіонерів та ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей та ін.

Зазначається, що в Одеській області, станом на 1 жовтня, на обліку в управліннях соціального захисту перебувають 56 563 ветеранів війни, в тому числі учасників бойових дій - 24 554 особи, інвалідів війни - 6367, учасників війни - 15 393 особи, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 10 249. Крім того, 7080 осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, 85 жертв політичних репресій.

Мета програми - підвищення кількості та якості соціальних послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці; створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки, матеріального становища соціально незахищених верств населення; популяризація сімейних традицій і сімейних цінностей, підвищення престижу благодійності тощо.