Міністр соцполітики розповів, коли і на скільки підвищать пенсії військовим

Перерахунок пенсій українським військовослужбовцям буде проведено з 1 січня 2018 року навіть у тому разі, якщо Верховна Рада України не встигне розглянути закон про реформу пенсійного забезпечення військовослужбовців та працівників силових відомств до кінця цього року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Незалежно від того, коли Верховна Рада прийме цей закон, перерахунок пенсій розпочнеться з першого січня 2018 року - в самому законі прописана норма, якою встановлюється перерахунок саме з цієї дати", - заявив Рева.

У прес-службі зазначили, що на людей не вплинуть бюрократичні моменти, пов'язані з процесом розгляду і датою прийняття закону, проте обов'язковою умовою проведення осучаснення пенсій військовослужбовців та працівників інших силових органів є його прийняття Верховною Радою.

"Законом передбачено, що внаслідок осучаснення пенсії підвищаться для кожного індивідуально, залежно від стажу і розміру грошового забезпечення, але якщо говорити про повне загальне середнє підвищення, то воно становитиме 1,5 тисячі гривень», - процитувала прес-служба міністра.

За його словами, якщо для цивільних пенсія в середньому зросла на 30%, то у військових зростання становитиме в середньому на 62%. Разом з тим, гідних пенсій можна досягти лише поступово, а тому головним результатом цього закону буде проведення одночасного і щорічного осучаснення військових і цивільних пенсій.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада прийняла 3 жовтня, він набрав чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою.

В уряді обіцяли, що відразу після прийняття пенсійної реформи почнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде подано до Верховної Ради до 1 листопада.

За словами Реви, законопроект має бути узгоджений з силовими відомствами, потім його має розглянути Рада національної безпеки і оборони.

13 грудня уряд направив законопроект про підвищення пенсій військовим з 1 січня 2018 року до Ради національної безпеки і оборони.