Фонд гарантування винен Мінфіну і Нацбанку 66 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2017 році погасив заборгованість за кредитами перед Національним банком України на 2,58 млрд грн і не отримував нових кредитів.

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Як йдеться в матеріалах фонду до підсумкової прес-конференції, в тому числі 2 млрд грн за кредитами погашено достроково.

Фонд зазначив, що також мав намір достроково погасити 1 млрд грн заборгованості за кредитами Міністерства фінансів, проте не зміг цього зробити через відсутність відповідного механізму.

За інформацією Фонду гарантування, витрати на обслуговування кредитів у 2017 році становили 2,3 млрд грн.

Також повідомляється, що на початок грудня заборгованість фонду перед Мінфіном становила 59,56 млрд грн, перед НБУ - 6,48 млрд грн.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 96 банків. У тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - у 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - у 2017 році.

За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 млрд грн відшкодування за вкладами.

За інформацією фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, проте їх оцінна вартість становить лише 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.