Очікування українців щодо курсу гривні значно погіршились

Індекс споживчих настроїв в Україні в листопаді знизився на 0,3 пункту в порівнянні з жовтнем - до 62,3, повідомляється в дослідженні, опублікованому на сайті GfK Ukraine.

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При цьому індекс девальваційних очікувань піднявся на 10 пунктів ─ до 166,6.

«У листопаді 2017 року індекс споживчих настроїв залишився на рівні жовтня після зростання у вересні. Загрозою для позитивної динаміки індексу є погіршення девальваційних очікувань», - коментують аналітики GfK Ukraine.

Згідно з дослідженням, індекс інфляційних очікувань збільшився на 1 пункт – до 186,8, а індекс очікуваної динаміки безробіття опустився на 6,2 пункту і становив 122,1.

При цьому індекс економічних очікувань зріс на 0,9 пункту - до 65,3.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 1,1 пункту – до 58,3, а індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом 5 років зріс на 1,8 пункту до 76.

Як повідомляв УНІАН, споживчі настрої українців у жовтні 2017 року зросли на 3,6 пункту в порівнянні з вереснем - до 62,6 за рахунок підвищення оцінки поточного матеріального становища, а також очікуваних змін особистого матеріального становища.

Інфляція в Україні в листопаді 2017 року в річному вираженні, порівняно з листопадом 2016 року сповільнилася до 13,6% з 14,6%, зафіксованих у річному вимірі місяцем раніше.