Фонд гарантування відзвітував про виплати вкладникам банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив гарантоване відшкодування вкладникам через автоматизовану систему виплат, яка стартувала у лютому 2017 року, 74% річних виплат, або 5,04 млрд грн.

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Як йдеться в матеріалах Фонду до підсумкової прес-конференції, загалом за рік виплати вкладникам становили 6,8 млрд грн.

Також Фонд повідомив, що на даний час до автоматизованої паспортної системи підключено 10 банків, а у 2018 році до неї мають намір приєднатися ще 5 фінустанов.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 15 лютого оголосив старт виплат вкладникам через автоматизовану систему, яка спрощує процес отримання гарантованої суми, дозволяючи вкладнику обрати для отримання коштів будь-якого відділення серед банків-агентів, підключених до системи.

До кінця року Фонд планував внести у базу виплат через автоматизовану систему інформацію про всі вкладників неплатоспроможних банків, які мають право на отримання гарантованого відшкодування.