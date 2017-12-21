Що з валютою в Україні: євро піднялося вище 33 гривень у курсах Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2785.5935 (21 грудня – 2786.0871)

100 EUR – 3303.4353 (21 грудня – 3300.1202)

10 RUR – 4.7569 (21 грудня – 4.7449)

У четвер, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,88/27,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 33,09/33,11 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,8559 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 684 угоди на суму 464,62 млн дол.