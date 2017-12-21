Рада зняла заборону на стягнення заставного майна на підконтрольній території зони АТО

Верховна Рада зняла заборону на стягнення заставного майна та нарахування штрафів за укладеними після 2018 року кредитними договорами для підприємств з підконтрольної українській владі території зони АТО.

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За ухвалення відповідного законопроекту про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо відновлення можливостей розвитку малого і середнього бізнесу з використанням позикового фінансування на території проведення антитерористичної операції проголосували 242 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Цей законопроект розблокує можливості для кредитування бізнесу на підконтрольній території в зоні АТО, це дуже важливий законопроект для відновлення нормальної роботи економіки», - зазначив, представляючи законопроект, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2014 року набув чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», згідно з яким на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості за зобов'язаннями за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані і проживають або переселилися з 14 квітня з населених пунктів, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, які здійснюють (здійснювали) свою господарську діяльність на території таких населених пунктів.