Депутати прийняли закон про моніторинг держзакупівель в системі Prozorro

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект, що дозволяє Державній аудиторській службі України (ДАСУ) проводити моніторинг електронних тендерів у системі Prozorro.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель» проголосували 228 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Відповідно до закону, рішення Держаудитслужби про початок моніторингу буде публікуватися в системі Prozorro протягом двох днів з моменту його прийняття. Термін проведення моніторингу не перевищуватиме 15 робочих днів. Під час моніторингу фахівці ДАСУ можуть спілкуватися із замовником через Prozorro і просити дати пояснення щодо предмета розслідування. Замовник матиме три робочих дні для надання відповіді. Він також зможе за власною ініціативою надавати пояснення, навіть без запиту від ДАСУ. Весь діалог буде у відкритому доступі в системі Prozorro на картці тендера. Там же будуть публікуватися висновки моніторингу протягом трьох робочих днів з моменту їх складання. У висновку обов'язково буде міститися опис порушення та зобов'язання щодо усунення цього порушення. У замовника є три робочих дні з моменту оприлюднення висновку, щоб одноразово звернутися до ДАСУ за додатковими роз'ясненнями. Також у замовника є п'ять робочих днів з дня опублікування висновків для завантаження в систему інформації про усунення порушення або про аргументовану незгоду з результатами моніторингу.

Як зазначив у своєму Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман, автоматичний моніторинг на всіх етапах держзакупівель і виконання договорів дасть можливість попереджувати зловживання у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, система моніторингу електронних державних закупівель Dozorro за рік своєї роботи виявила 2680 можливих порушень, за якими було розпочато 25 справ щодо адміністративних порушень, що завершилися 5 штрафами, а також 109 кримінальних справ, що закінчилися трьома вироками.

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилися на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, станом на 23 жовтня становила 32,73 млрд грн.