Одеська облрада схвалила бюджет області на 2018 рік

Одеська обласна рада ухвалила бюджет області на 2018 рік з доходами майже 10,434 млрд грн і видатками 10,43 млрд грн.

Читайте такожОдеська облрада виділила понад 790 мільйонів гривень на соцпідтримку населення Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради ухвалили на сесії сьогодні, 21 грудня.

Згідно з рішенням сесії, доходи загального фонду затверджено в розмірі понад 9,776 млрд грн, спеціального фонду - 657,432 млн грн, зокрема бюджету розвитку - 878,4 тис. грн.

Видатки загального фонду затверджено в розмірі майже 9,673 млрд грн, спеціального фонду - 757,508 млн грн.

Профіцит обласного бюджету затверджено в сумі 19,238 млн грн, дефіцит спеціального фонду обласного бюджету - 49,027 млн грн.