Нижче $15 тисяч: курс біткойна стрімко падає

08:56, 22 грудня 2017
Фінанси
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Курс найпопулярнішої криптовалюти опустився до $14 524.

Ілюстрація REUTERS

За добу курс біткойна впав на 13%. До ранку 22 грудня курс найпопулярнішої кріптовалюти опустився до $14 524.

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Мінімальний рівень вартості біткойна за минулу добу було зафіксовано на рівні $13 128, однак пізніше криптовалюта частково відіграла падіння. При цьому в понеділок, 18 грудня, біткойн коштував $20089. Таким чином, за п'ять днів падіння курсу становило 35%, пише РБК.

Як зазначає Bloomberg, падіння може бути пов'язане з конкуренцією з іншою криптовалютою, Bitcoin Cash, вартість якої за останні кілька тижнів піднялася в кілька разів.

Крім того, причиною падіння могла стати корекція курсу криптовалюти після масштабних вливань, які призвели до різкого зростання курсу біткойна.

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Теги: #криптовалюта Bitcoin#вартість біткойна