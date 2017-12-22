Білоруський держбанк хоче купити українську "дочку" російського "Сбербанку"
«Паритетбанк» направив клопотання в НБУ для покупки дочірньої структури російського банку в Україні.
Білоруський державний «Парітетбанк» направив пакет документів до Національного банку України для узгодження купівлі 100% акцій української дочірньої структури російського державного «Сбербанку».
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Як повідомляється на сайті «Парітетбанк», наглядова рада фінустанови прийняла рішення про придбання «Сбербанку» в Україні за підсумками аналізу можливих шляхів розвитку банку, і керівництво «Парітетбанку» високо оцінює потенціал української структури.
Довідка УНІАН. «Парітетбанк» заснований у 1991 році і посідає 15-е місце в Республіці Білорусь за розміром активів. Основним акціонером фінустанови є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам.
Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є однією з найбільших фінустанов за обсягом активів.
Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом запровадив санкції терміном на 1 рік стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».
Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.