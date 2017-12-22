"ПриватБанк" шукає покупця на свою латвійську "дочку"

Націоналізований «ПриватБанк» шукає покупця на належний йому пакет акцій AS PrivatBank (Латвія) в розмірі 46,5% його статутного капіталу, повідомила прес-служба фінустанови.

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Як наголошується в повідомленні, з цією метою, а також для підготовки і супроводу угоди, наглядова рада банку узгодила укладення контракту з однією з провідних українських компаній - партнером «Ротшильд» в Україні.

За оцінками банку, залучення цієї компанії сприятиме швидкому процесу проведення переговорів з потенційними інвесторами і зможе запобігти конфлікту інтересів з представниками інтересів інших власників банків.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рішенням Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.