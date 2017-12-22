Операція "врятувати гривню": Нацбанк знову продаватиме валюту

Національний банк України сьогодні, 22 грудня, оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти обсягом до 100 млн дол.

Читайте такожОчікування українців щодо курсу гривні значно погіршились

Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь в торгах приймаються до 12:00, а результати аукціону буде опубліковано на сайті регулятора.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,89/27,91 грн/дол.

За оцінками експертів, поточна девальвація гривні була прогнозована, і пов'язана з ростом бюджетних платежів наприкінці року.

У НБУ вважають, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку зумовлена сезонними і психологічними чинниками.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано в лютому 2015 року і становив становив 30,01 грн/дол.