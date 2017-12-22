У НБУ підтвердили, що білоруський держбанк цікавиться "дочкою" російського "Сбербанку"

Національний банк України підтвердив отримання від білоруського державного «Парітетбанку» пакета документів для узгодження купівлі 100% акцій української дочірньої структури російського державного «Сбербанку».

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«Національний банк України офіційно отримав 21 грудня 2017 роки від управління справами президента Республіки Білорусь пакет документів для узгодження через акціонерне товариство «Парітетбанк» (Республіка Білорусь) придбання опосередкованої істотної участі в ПАТ«Сбербанк» в розмірі 100% його статутного капіталу», - йдеться в коментарі прес-служби НБУ, переданому УНІАН.

За інформацією НБУ, зараз отримані документи перебувають на розгляді, за результатами якого регулятор поінформує громадськість додатково.

Також повідомляється, що в рамках чинного законодавства Нацбанк розглядає документи для погодження набуття істотної участі протягом трьох місяців, перевіряючи ділову репутацію інвестора, його фінансове становище і джерела походження коштів.

Довідка УНІАН. «Парітетбанк» заснований у 1991 році і посідає 15-е місце в Республіці Білорусь за розміром активів. Основним акціонером фінустанови є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є однією з найбільших фінустанов за обсягом активів.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом запровадив санкції терміном на 1 рік стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі й продажу фінустанов.