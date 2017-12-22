Парубій підписав держбюджет-2018 і направив на підпис президенту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий парламентом 7 грудня державний бюджет України на 2018 рік і направив його на підпис президенту Петру Порошенку.

Читайте такожБлизько 30 за долар: міністр фінансів назвав реалістичним курс гривні, закладений до держбюджету

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон підписаний з редакційними уточненнями, схваленими депутатами 21 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня схвалила держбюджет України на 2018 рік, який був доопрацьований відповідно до бюджетних висновків і затверджений Кабінетом міністрів 1 грудня, однак фінальний текст документа з усіма поправками досі не оприлюднений.

Доопрацьований урядом до другого читання проект порівняно з початковим варіантом передбачав збільшення доходів держбюджету на 37 млрд грн, видатків – на 41 млрд грн, дефіцит – на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.

В процесі доопрацювання проекту в уряді погіршили показник очікуваної інфляції наступного року до 9% з 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні - 3%.