28 за долар: гривня досягла психологічної позначки на міжбанку

У п'ятницю, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,97/28,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 33,15/33,19 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4743/0,4749 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 встановився на рівні 27,9678 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 130 угод на суму 71,78 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,88/27,90 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,09/33,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.