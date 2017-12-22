Гройсман: підвищення соцстандартів має залежати не від друкарського верстата, а від зростання економіки

Підвищення соціальних стандартів в Україні має базуватися на зростанні економіки, а не на друкуванні грошей і збільшенні грошової маси в країні.

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Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Наш уряд абсолютно чітко відстоює позиції підвищення соціальних стандартів. Але ми чітко розуміємо, що воно має залежати не від друкарського верстата, який друкує гроші, а від розвитку національної економіки», - сказав прем'єр.

Він нагадав, що уряд минулого року підвищив мінімальну зарплату до 3,2 тис. грн, у 2018 році вона буде підвищена ще на 523 грн - до 3,723 грн.

"У нас багато завдань, але драйвером цього є національна економіка", - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня президент України Петро Порошенко виступив із ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4100 грн. Бюджет на 2018 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати до 3723 грн.

В Україні з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату було підвищено в 2 рази - до 3200 грн.