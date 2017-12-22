Прем'єр заявляє про стабільну роботу "Приватбанку"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про стабільній роботі націоналізованого в грудні 2016 року "Приватбанку".

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"ПриватБанку" нічого не загрожує, він працює абсолютно ритмічно", - сказав Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рішенням Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.