Стоматологічний центр медуніверситету ім. О.О. Богомольця збільшив дохід на 120%

Тисячу пацієнтів на день здатен обслуговувати Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету ім. О.О Богомольця. При цьому ціни, на медичні послуги значно менші, ніж у приватних клініка Києва. Про це повідомляють «ФАКТИ».

За даними видання, це стало можливим завдяки реформам, які відбулись після призначенням на посаду ректора медуніверситету Катерини Амосової. За останні три роки виділялись значні кошти на придбання нового обладнання для діагностики лікування та протезування і це дало свої результати – центр щорічно відвідують понад 350 тисяч пацієнтів, а його дохід збільшився на 120% у порівнянні з минулими роками.

В 2016 році дохід медичного центру складав 2,3 млн грн, а вже цього року за попередніми оцінками він складатиме 5 млн 200 тисяч грн. При цьому ще у 2014 році надходження складали лише 1,2 млн грн, - відмічає директор Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук професор Андрій Копчак.

Він відмічає, що Стоматологічний центр успішно конкурує навіть не з державними, а з приватними клініками. Ще одна складова успіху центру, на його думку, – його колосальний науковий персонал центру. На сьогоднішній день медичні послуги там надають 250 співробітників, серед яких 15 професорів, 17 докторів та 86 кандидатів медичних наук. Допомагають їм і студенти, які засвоюють новітні технології під керівництвом досвідчених лікарів. Завдяки телемедицині, у лікарів тепер з’явилась можливість проводити он-лайн консультації з їх закордонними колегами.

Такі можливості вкрай важливі для підняття рівня навчання, вважає директор центру. За його словами, співробітники медичного закладу регулярно беруть участь у стажуванні за кордоном, а європейські фахівці читають у нас лекції та семінари. Крім цього, в Стоматологічному центрі для студентів створюються усі умови для отримання досвіду. Цього року було придбано 36 високоякісних фантомів виробництва США (12 з них - дитячі). Лише після того, як студент засвоїть усі маніпуляції на фантому, під наглядом лікаря його допустять до лікування.

Андрій Копчак також звернув увагу на інші нововведення, які були запроваджені з приходом на посаду ректора Катерини Амосової – електронний документообіг та електронна реєстратура. Це значно спрощує для пацієнта доступ до лікаря та робить його перебування у Стоматологічному центрі більш комфортним.

«У нас є можливість надавати платні послуги, але ціни значно нижчі ніж у приватних лікарнях. У разі, якщо лікування проводять групи студентів під керівництвом викладача, то воно буде безкоштовним. Існують спеціальні програми для пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО та членів їх сімей. Таких ми пролікували понад 1300», - зазначає Копчак.

«Щоб бути успішними, ми маємо створити єдиний інформаційний простір, інтелектуальне середовище, в якому навчатися та запроваджувати щось новітнє буде нормою», - додає він.