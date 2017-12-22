НБУ для підтримки гривні продав банкам 43 мільйони доларів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 22 грудня, продав банкам 42,9 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 27,9306 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 73,6 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, на 12:30 встановився на рівні 27,9584 грн/дол.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12:30 встановилися на рівні 27,93/27,95 грн/дол.

Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США був зафіксований у лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.