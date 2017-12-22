Гройсман про гривню: стабілізується у січні

Коливання курсу гривні, в результаті яких вартість долара в обмінних пунктах в Україні досягла 28 гривень, носять сезонний характер, а ситуація стабілізується в січні.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам 2017 року.

"Коливання курсу - абсолютно сезонний характер. У січні ситуація стабілізується, ви про це знаєте", - сказав прем'єр.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12:30 встановилися на рівні 27,93/27,95 грн/дол.

Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США був зафіксований у лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.