Україна на третину збільшить витрати на закупівлю зброї та військової техніки

Міністерство оборони України в 2018 році збільшить витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% - до 18,1 мільярда гривень, що відповідає не менше 20% від загального бюджету відомства. Про це повідомив начальник управління планування бюджету Департаменту фінансів Міноборони Костянтин Кифаренко.

Читайте також"Летальне ембарго для України знято. Чекаємо на Джавеліни" - в США прокоментували рішення Трампа

"На 2018 рік загальна сума 86 мільярдів гривень (бюджет Міноборони на 2018 рік - УНІАН), планується направити 18,1 мільярда гривень на закупівлю озброєння і військової техніки, збільшення порівняно з попереднім роком на 34%. Цей розподіл відповідає колективним вимогам, які прийняті в країнах-членах НАТО щодо виділення не менше 20% (загального бюджету відомства - УНІАН) на закупівлю озброєння і модернізацію", - сказав Кифаренко.

За його словами, витрати на персонал в наступному році передбачаються на рівні 50,4 мільярда гривень - збільшення на 7,1 мільярда гривень, або на 16,5%. На інфраструктуру буде направлено 5,2 мільярда гривень (зростання на 2,3 мільярда гривень), що передбачає будівництво житла, капітальний ремонт військових об'єктів, переобладнання казарм. Експлуатаційні витрати складуть 12,3 мільярда гривень (зростання на 2,8 мільярда гривень).

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2017 рік видатки на потреби Міноборони було затверджено в розмірі 64 мільярдів гривень.