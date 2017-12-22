Гройсман назвав розмір середньої пенсії наступного року

Середня пенсія в Україні у 2018 році збільшиться на 900 гривень і складе 2787 гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам 2017 року.

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"Середня пенсія у нас була 1886 гривень, а стане 2787 гривень. Тобто плюс 900 гривень наступного року – середня пенсія по Україні", - сказав прем'єр.

Він додав, що зараз на порядку денному підвищення пенсій військовим пенсіонерам.

"Зараз наша урядова команда працює з РНБО (Рада національної безпеки і оборони – УНІАН), щоб фіналізувати пропозиції",- сказав прем'єр.

Він нагадав, що середня пенсія для військовослужбовців у наступному році зросте на 1,5 тисячі гривень.

За словами прем'єра, після затвердження законопроекту на РНБО його презентує президент.

"Навіть якщо законопроект буде прийнятий в січні або лютому, я буду наполягати, щоб перерахунок пенсій був з січня", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

В уряді обіцяли, що відразу після прийняття пенсійної реформи почнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде поданий до Верховної Ради до 1 листопада.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, законопроект повинен бути узгоджений з силовими відомствами, потім його має розглянути Рада національної безпеки і оборони.

13 грудня уряд направив законопроект про підвищення військових пенсій з 1 січня 2018 року до Ради національної безпеки і оборони.