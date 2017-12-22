Що буде з доларом і євро після вихідних: Нацбанк знову опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2795,0921 (22 грудня – 2785,5935)

100 EUR – 3313,0227 (22 грудня – 3303,4353)

10 RUR – 4,7931 (22 грудня – 4,7569)

Читайте такожГройсман про гривню: стабілізується у січні

Як повідомляє УНІАН, 22 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,94/27,96 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,12/33,14 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,9509 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 630 угод на суму 487,42 мільйона гривень.