Трамп підписав найбільшу за 30 років податкову реформу в США

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про податкову реформу, що передбачає значне урізання оподаткування для корпорацій і багатих американців.

Як передає Deutsche Welle, водночас законопроект передбачає менше скорочення податків для всіх інших.

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"Я дивився цього ранку новини і скрізь говорили, "чи він дотримається обіцянки, чи підпише законопроект до Різдва?", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Окрім того, Трамп підписав тимчасовий законопроект про федеральне фінансування, який діятиме до 19 січня. Цей документ був необхідним для того, щоб уряд міг продовжувати працювати.

Конгрес США підтримав податкову реформу Трампа в остаточному голосуванні в середу, 20 грудня, та передав документ на підписання президенту. Загалом реформа передбачає скорочення податків на суму 1,5 трильйона доларів. Вона вважається найважливішим економічним проектом Дональда Трампа, її активно підтримують представники бізнесу. Востаннє податкова реформа таких масштабів в США відбулася 1986 року.

Критики, зокрема демократи, вказують на те, що найбільше від реформи виграють великі корпорації та заможні американці, а програють - бідні верстви населення та представники середнього класу, яким зрештою, можливо, доведеться сплачувати до казни більше, ніж зараз. Ще одним негативним наслідком запропонованої Трампом податкової реформи може стати стрімке зростання державного боргу США, застерігають критики.