На з'їзді "Єдиної Росії" заявили про понад 20 мільйонів росіян за межею бідності

Зниження рівня доходу росіян триває – вже 20,3 млн жителів РФ знаходяться за межею бідності.

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Про це повідомила Голова Рахункової палати Російської Федерації Тетяна Голікова, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Ми фіксуємо, хоч і не таке як було раніше в попередні періоди, високе зниження доходів населення, але все-таки 1,4% – це досить високий показник. Кількість громадян, які перебувають за межею бідності, – це 20,3 млн осіб», – сказала Голікова, звернувши увагу учасників XVII з'їзду «Єдиної Росії» на проблему якості життя росіян.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Голікова дала прогноз, що в 2019 році близько 20,5 мільйона росіян будуть перебувати за межею бідності.