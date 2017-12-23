У Гройсмана назвали зарплату, яка зупинить трудову еміграцію українців до Європи

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко назвав розмір заробітної плати, яка б зупинила масовий виїзд трудових мігрантів до Польщі та країни східної Європи.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

За словами Зубка, наразі у Польщі працює понад мільйон українців. Своєю чергою, будівництво нових підприємств в країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України.

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"Офіційні цифри щодо українців, які працюють закордоном ми орієнтовно можемо помножити на п’ять, тільки в Польщі працює понад мільйон. Невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати. Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату – ‎800-1000 євро, або 25-30 тисяч грн. Але має додаткові витрати на житло, транспорт, тощо. Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень, це дасть можливість втримувати людей в Україні", - розповів Зубко.