Новорічний стіл за рік подорожчав майже вдвічі (відео)

Торік сім'я з чотирьох чоловік могла смачно посидіти під ялинкою за 728 гривень. Цього року задачка ускладнюється. Бо - з одного боку - все подорожчало, а з іншого, астрологи кажуть: треба накривати столи так, щоб вони буквально ломилися від страв. Жовтий собака - символ практично всеїдний і не дуже перебірливий. За підрахунками ТСН.Тиждень, цьогорічний святковий стіл обійдеться в середньому у 1350 гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали топ-5 продуктів, які подорожчають напередодні свята.