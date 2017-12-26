Китай обжене США за розміром економіки до 2032 року - Bloomberg

Китай стане світовим лідером за обсягом ВВП в доларовому вираженні, випередивши США, до 2032 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані лондонського Центру досліджень проблем економіки і бізнесу (CEBR).

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При цьому наголошується, що в четвірці найбільших економік світу також будуть Індія і Японія, що свідчить про постійному нарощуванні економічного потенціалу країнами Азії. Таким чином, перша десятка лідерів за обсягом ВВП до 2032 році буде виглядати наступним чином: Китай, США, Індія, Японія, Німеччина, Бразилія, Великобританія, Південна Корея, Франція, Індонезія.

Як вважають експерти CEBR, Індія вже в 2018 році обжене Великобританію і Францію, посівши п'яте місце за розміром ВВП в доларовому вираженні. До 2027 року Індія переміститься на третє місце, обігнавши Німеччину.

Наступного року до першої десятки країн за обсягом ВВП увійдуть: США, Китай, Японія, Німеччина, Індія, Франція, Великобританія, Бразилія, Італія, Канада. Однак до 2027 року з першої десятки вийде Італія, а замість неї на дев'ятому місці розміститься ще одна азіатська країна - Південна Корея.