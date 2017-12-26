Morgan Stanley не виключає обвалення курсу Bitcoin до нуля

Курс Bitcoin, який знизився на третину щодо свого максимуму, може впасти до нуля, якщо його не почнуть приймати як платіжний засіб. Такий прогноз озвучили фахівці інвестбанку Morgan Stanley за результатами дослідження ринку кріптовалюти, повідомляє Сегодня.uа.

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Причиною можливого падіння курсу Bitcoin може стати те, що приймати його в якості платіжного засобу зараз готові лише одиниці, зазначає аналітик Джеймс Фосетт. За даними Morgan Stanlеy, з 500 найбільших світових онлайн-ритейлерів в якості розрахункового засобу Bitcoin приймають тільки три гравці. Цей факт, вважають аналітики, свідчить про те, що Bitcoin в майбутньому може знецінитися.

"Якщо ніхто не буде приймати дану технологію для здійснення платежів, тоді вартість [Bitcoin] буде дорівнювати нулю", – заявив Фосетт.

Зниження курсу буде сприяти і низький обсяг торгів криптовалютой. Щоденний обсяг торгів Bitcoin зараз становить близько 3 мільярдів доларів, тоді як середній обсяг щоденних торгів на глобальному валютному ринку дорівнює приблизно 5,4 трильйона доларів, пише видання.

Не може похвалитися мережа Bitcoin і великим обсягом транзакцій: добовий обсяг транзакцій Bitcoin становить 300 мільйонів доларів, тоді як на базі системи Visa щодня проходить операцій приблизно на 17 мільярдів доларів.