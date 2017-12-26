До кінця року "ПриватБанк" докапіталізують ще на 16 мільярдів

Міністерство фінансів України на правах акціонера націоналізованого в грудні 2016 року "Приватбанку" поповнить капітал фінустанови на 16 мільярдів гривень до кінця року.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі "Приватбанку", додаткові кошти у капітал банку будуть внесені в рамках червневого рішення Кабінету міністрів про докапіталізацію банку на 38,5 мільярда гривень, з яких 22,5 мільярда гривень було внесено в капітал в липні.

Також у банку повідомили, що кошти, як і раніше, будуть внесені до капіталу у формі облігацій внутрішньої державної позики.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони за пропозицією НБУ.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив в кінці грудня 2016 року, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.

У червні 2017 року Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію банку ще на 38,5 мільярда гривень, при цьому на першому етапі в капітал банку були внесені облігації внутрішньої держпозики на 22,5 мільярда гривень.