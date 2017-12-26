В Україні стало менше офіційних безробітних

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, у третьому кварталі 2017 року знизився до 8,9%, або 1,6 мільйона осіб, у порівнянні з 9,9% за підсумками 2016 року (1,77 мільйона осіб), повідомила Державна служба статистики.

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Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років в 3 кварталі становить 57%, а серед населення працездатного віку - 65,5%.

Рівень безробіття серед економічно активного населення у 2-му кварталі 2017 року становив 9,1%.

"За результатами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в 3-му кварталі 2017 року становила 16,4 мільйона осіб, а кількість безробітних – 1,6 мільйона осіб", - йдеться в повідомленні.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років в 3 кварталі становить 57%, що на 0,2 в.п. більше, ніж у 2 кварталі 2017 року, а серед населення працездатного віку цей показник збільшився на 0,4 п.п. і становив 65,5%.

Серед міського населення кількість безробітних у липні-вересні становила 1,129 мільйона осіб, серед сільського – 5,219 мільйона осіб. Безробітних жінок в 3-му кварталі налічувалося 562,9 тисячі осіб, а безробітних чоловіків – 1,048 мільйона осіб.

Дані наводяться без урахування Автономної Республіки Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року склало 390,8 тисячі осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.