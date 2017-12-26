Нацбанк повернув Ярославському на доопрацювання документи про купівлю "дочки" російського ВЕБу

Національний банк України повернув власнику групи DCH Олександру Ярославському пакет документів про погодження покупки «Промінвестбанку» на доопрацювання.

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Як повідомила прес-служба НБУ, пакет повернули на доопрацювання у зв'язку з його неповною комплектацією, і, якщо необхідні документи будуть підготовлені, інвестор зможе подати пакет повторно.

Раніше, 15 грудня, в НБУ попереджали, що можуть відмовити Ярославському в узгодженні покупки «Промінвестбанку» у зв'язку з відсутністю згоди на цю операцію з боку материнської структури – російського «Внєшекономбанку».

Як повідомляв УНІАН, «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів і знаходиться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

У травні поточного року «Внєшекономбанк» заявляв, що наглядова рада фінустанови розглянула пропозицію групи DCH Олександра Ярославського про придбання дочірньої структури банку в Україні, «Промінвестбанку» - і в планах DCH подати відповідну заявку в Національний банк.

Група DCH відома створенням одного з найбільших банків в Україні - «Укрсиббанку» і подальшим партнерством з міжнародною групою BNP Paribas до 2009 року, коли банк повністю перейшов у власність BNP Paribas.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.