Стало відомо, скільки отримала Гонтарева від продажу своєї частки у ICU Holdings Limited

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева в 2017 році отримала 83,583 мільйона гривень доходу від продажу своєї частки в капіталі інвестиційної компанії ICU Holdings Limited (Британські Віргінські Острови).

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Як свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 24 грудня Гонтарева повідомила про отриманий дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав компанії ICU Holdings Limited, яку вона продала перед призначенням на посаду голови НБУ в 2014 році з узгодженим графіком розрахунків на 5 років.

У грудні минулого року голова НБУ задекларувала 52,572 мільйона гривень доходу за цією статтею як третій транш від продажу своїх акцій компанії ICU Holdings Limited.

Таким чином, з урахуванням отриманих у 2014 і 2015 роках першого і другого траншів на 24,271 і 23,518 мільйони гривень відповідно, Гонтарева сумарно отримала від продажу своєї частки в компанії 183,944 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку. З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Відповідно до Конституції України, голова держави має подати на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ, однак конкретні терміни в законодавстві не обмовляються.

Незважаючи на численні заяви представників президентської фракції в парламенті про майбутній розгляд цього питання, кандидат не представлений досі.