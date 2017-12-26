Експерт пояснив, чому Гонтарева на посаді голови НБУ вигідна Порошенку

Петру Порошенку вигідна Валерія Гонтарева на посаді голови НБУ, оскільки вона може усувати конкурентів банку президента.

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Про це в розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак, повідомляє «Главред».

"Президент не змінює главу НБУ, тому що йому вигідна своя людина (Гонтарева) на цій посаді, та ще й у підвішеному статусі "довгострокової відпустки". Напевно, треба завалити ще кілька банків і ще більше розчистити дорогу перед президентським банком", - сказав відомий економіст.

Як зазначає видання, Порошенко опосередковано володіє 60% акцій "Міжнародного інвестиційного банку". З січня по вересень 2017 року "Міжнародний інвестиційний банк" збільшив чистий прибуток в 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом 2016 року.