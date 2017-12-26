Кабмін продовжив заборону на експорт золота та срібла

Кабінет міністрів України продовжив заборону на експорт золота і срібла на 2018 рік.

Відповідну постанову від 20 грудня опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, уряд встановлює нульові квоти на експорт золота і срібла як сировини.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року уряд продовжив заборону на експорт золота і срібла з України на 2017 рік.