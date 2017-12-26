Кабмін продовжив заборону на експорт золота та срібла

16:27, 26 грудня 2017
Фінанси
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Уряд встановлює нульові квоти на експорт золота і срібла як сировини.

Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України продовжив заборону на експорт золота і срібла на 2018 рік.

Відповідну постанову від 20 грудня опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, уряд встановлює нульові квоти на експорт золота і срібла як сировини.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року уряд продовжив заборону на експорт золота і срібла з України на 2017 рік.

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Теги: #заборона на експорт золота#експорт золота