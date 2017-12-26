Кабмін продовжив заборону на експорт золота та срібла
16:27, 26 грудня 2017Фінанси
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Уряд встановлює нульові квоти на експорт золота і срібла як сировини.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів України продовжив заборону на експорт золота і срібла на 2018 рік.
Відповідну постанову від 20 грудня опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».
Згідно з документом, уряд встановлює нульові квоти на експорт золота і срібла як сировини.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року уряд продовжив заборону на експорт золота і срібла з України на 2017 рік.
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