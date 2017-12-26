Перемога України в спорі з "Газпромом" знижує тиск на валютний ринок - Нацбанк

Рішення Стокгольмського арбітражу на користь українського національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» в спорі з російським монополістом компанією «Газпром» за контрактом на закупівлю газу знімає ризики для платіжного балансу і валютного ринку України, пов'язані з вимогами російської сторони.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного банку України, коментуючи вплив на платіжний баланс і валютний ринок України оприлюдненого 22 грудня остаточного рішення Стокгольмського арбітражу на користь «Нафтогазу», загальний позитивний ефект від якого в компанії оцінили в 75 млрд дол.

«Рішення Стокгольмського арбітражу, безумовно, знімає ризики для платіжного балансу і валютного ринку, які генерувалися вимогами «Газпрому»», - йдеться в коментарі.

У той же час, в НБУ зазначили, що остаточна оцінка впливу рішення арбітражу на платіжний баланс і валютний ринок буде проведена після з'ясування всіх деталей відповідного рішення та відображена в новому макроекономічному прогнозі в січневому інфляційному звіті.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

22 грудня «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу в спорі з «Газпромом» за контрактом на закупівлю газу, в якому арбітраж знизив ціну закупівлі газу в другому кварталі 2014 року до 352 дол. за тис. кубометрів, відхилив вимоги російської сторони про купівлю газу за принципом «бери або плати» на 56 млрд дол., знизив обов'язковий щорічний обсяг закупівель газу в 2018-2019 роках з 52 до 5 млрд кубометрів і визначив, що «Нафтогаз» не повинен платити за газ, поставлений РФ на окупований Донбас.

У «Нафтогазі» оцінили загальний позитивний ефект від рішень Стокгольмського арбітражу на користь України в спорі з російським «Газпромом» за контрактом на закупівлю газу в 75 млрд дол., Але при цьому пояснили, що кінцеве сальдо розрахунків між компаніями стане відоме в лютому 2018 року після винесення арбітражем другого рішення за контрактом на транзит.