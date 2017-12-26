Мінфін влив у націоналізований "ПриватБанк" ще 16 мільярдів

Міністерство фінансів України завершило четвертий етап докапіталізації націоналізованого в грудні 2016 року «ПриватБанку» шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на 16 млрд грн в обмін на акції фінустанови.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, наглядова рада «ПриватБанку» 18 грудня затвердила переоцінку об'єктів нерухомості та фінансового лізингу, що зумовило необхідність додаткової капіталізації на 16 млрд грн.

У Мінфіні нагадали, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію банку на 38,5 млрд грн у червні 2017 року, при цьому в липні до капіталу фінустанови було внесено облігації внутрішньої держпозики на 22,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони на пропозицію НБУ.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив наприкінці грудня 2016 року, ще на 1,4 млрд грн - у січні цього року.