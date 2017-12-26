Валюта в Україні трохи подешевшала

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2794.4567 (26 грудня – 2795.0921)

100 EUR – 3312.2695 (26 грудня – 3313.0227)

10 RUR – 4.8402 (26 грудня – 4.7931)

У вівторок, 26 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,83/27,87 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,02/33,07 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4819/0,4831 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,9446 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 512 угод на суму 335,76 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,93/27,96 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,11/33,15 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4750/0,4760 грн/рубль. З початку місяця котирування гривні на міжбанку знизилися до долара на 81 копійку.