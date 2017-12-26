НБУ спростив правила проведення банками валютних операцій клієнтів

Національний банк України спростив для банків звітність про валютні операції клієнтів і правила оформлення документів для проведення таких операцій.

Читайте такожВалютна лібералізація: українці зможуть вільно ввозити до країни більше 10 тисяч євро

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №135, з 1 січня 2018 року скасовується норма щоденного відправлення банками регулятору інформаційного файлу про валютні операції клієнтів.

Крім того, Нацбанк скасував вимогу про обов'язкове завірення печаткою копій документів, наданих клієнтами в банк для проведення валютних операцій.

У НБУ зазначили, що у банків є дієві інструменти для самостійного управління ризиками, і тепер посилений контроль з боку регулятора за проведенням банками операцій клієнтів не потрібен.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку України, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, із застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після набрання новим Законом «Про валюту» чинності та впровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти ряд обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів і одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день.