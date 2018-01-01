В Україні вводять щорічну оцінку стійкості банків

Національний банк України вводить оцінку стійкості банків, яка здійснюватиметься в Україні щорічно, починаючи з 1 січня 2018 року.

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Згідно з постановою НБУ №141, оцінка складатиметься з трьох етапів.

Перший етап передбачає перевірку аудиторськими фірмами, включеними до Реєстру аудиторських фірм, якості активів банку і прийнятності забезпечення по кредитних операціях.

Другий етап становить собою екстраполяцію результатів першого етапу й оцінку достатності капіталу банку станом на дату оцінки.

На третьому етапі Національний банк України оцінюватиме достатність капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічним сценарієм на трирічному горизонті прогнозування.

Перший і другий етапи оцінки проходитимуть усі платоспроможні банки України, а перелік банків для третього етапу визначатиме НБУ з урахуванням впливу кожного банку на стабільність банківської системи країни.

Також повідомляється, що банки, які за результатами оцінки потребуватимуть докапіталізації, повинні будуть розробити програму підтримки або відновлення рівня капіталу.

Як повідомляв УНІАН, найбільші банківські установи України за результатами діагностичного обстеження ТОП-20 банків, проведеного Національним банком України в 2015 році, на 1 вересня 2016 року вжили заходів щодо виконання програми докапіталізації сукупним обсягом 108 млрд грн.

У рамках узгодженого з Міжнародним валютним фондом плану докапіталізації українські банки повинні досягнути адекватності капіталу в 10% впродовж 4 років.