У США закрили податкову лазівку для операцій з обміну криптовалюти

Дональд Трамп підписав законопроект, яким закрив податкову лазівку, що дозволяла трейдерам уникати сплати податків при здійсненні операцій з обміну криптовалюти. Про це повідомляє bitcoinist.com, передає Економічна правда.

Зазначається, що це стало одним з найбільш значних змін в податковому законодавстві США за останні 30 років.

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У березні 2014 року Податкове управління США визначило Bitcoin і інші криптовалюти як майно. Стаття 1031 Податкового кодексу дозволяла обмінювати "активи схожого типу" без сплати податків, що дозволяло кріптовалютним трейдерам (а також торговцям нерухомістю та предметами мистецтва) проводити операції без сплати податків.

Однак з 1 січня 2018 року до статті 1031 буде належати лише нерухомість. А визначення "власності" звузиться до "матеріальної власності", під яке ні біткоїни, ні інші криптовалюти вже не потрапляють.

Таким чином, з нового року в США з усіма угодами з обміну однієї криптовалюти на іншу будуть обкладатися податком.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі викрили росіянина, який створив систему переказів криптовалюти до окупованих Донбасу і Криму.