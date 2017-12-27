Луценко анонсував конфіскацію у 2018 році ще 5 мільярдів гривень Януковича і Ко

На початку 2018 року Генеральна прокуратура планує повернути в бюджет ще 5 мільярдів гривень коштів, незаконно отриманих екс-президентом України Віктором Януковичем та його оточенням.

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Про це повідомив в інтерв’ю українським телеканалам 26 грудня ввечері генпрокурор Юрій Луценко, передає Радіо Свобода.

«Сподіваюся, що цього разу уряд буде більш організованим, а ми їм допоможемо початком низки кримінальних проваджень щодо недбалості по тих, хто взяв кошти і не зможе донести їх до людей», – сказав генпрокурор.

Луценко зазначив, що з 22 мільярдів гривень спецконфіскованих раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було освоєно лише 5 мільярдів. «Це означає юридичною мовою недбалість чиновників, які беруться за кошти і не можуть їх освоїти», – зазначив Луценко.

У державному бюджеті на 2018 рік закладено 4,7 мільярда гривень надходжень від спецконфіскації.

У вересні 2017 року в ГПУ повідомили, що перша частина коштів із 200 мільйонів доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича, конфіскованих за рішенням суду, надійшли до держбюджету.