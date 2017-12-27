Нацбанк встановив новий порядок поштових переказів

Національний банк України надав національним операторам поштового зв'язку, до яких в Україні належить публічне акціонерне товариство «Укрпошта», можливість надання громадянам фінансової послуги з переказу коштів та участі у внутрішньодержавних і міжнародних платіжних системах.

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Як йдеться в постанові НБУ №138, що набуває чинності сьогодні, 27 грудня, надання таких послуг буде можливе за умови отримання ліцензії Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

У документі зазначається, що в зв'язку з цим національні оператори поштового зв'язку дотримуватимуться порядку видачі небанківським фінустановам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а НБУ має право відкликати відповідну ліцензію.

Регулятор зазначив, що цей порядок розроблено з метою розширення доступу населення до фінансової послуги переказу коштів, зокрема, в сільській місцевості та віддалених районах України, а також для стимулювання розвитку безготівкових розрахунків.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.