В Україні ще два банки самоліквідувалися

Національний банк України відкликав ліцензії у «Апекс-Банку» і «Промислово-фінансового банку» у зв'язку з припиненням добровільним цими фінустановами банківської діяльності.

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Як повідомляється на сайті НБУ, підставою для відкликання ліцензій стало узгодження банками з регулятором плану припинення банківської діяльності та повне виконання відповідних зобов'язань.

Нацбанк нагадав, що така процедура стала можливою завдяки прийняттю в березні 2017 року Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», в рамках якого акціонери банку можуть прийняти рішення про припинення банківської діяльності без ліквідації і продовжити працювати на ринку фінансових послуг або проводити інші види господарської діяльності.

Також в НБУ нагадали, що раніше регулятор за аналогічною процедурою відкликав банківську ліцензію у банку «Фінансовий партнер».

Крім того, як зазначив регулятор, рішення про добровільне припинення банківської діяльності прийняв «Кредит Оптима Банк».

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, в Україні статутний капітал банку не може бути нижчим за 500 млн грн.

З 23 грудня Національний банк пом'якшив графік докапіталізації невеликих банків, у тому числі посунув термін поповнення капіталу до 300 млн грн на 2 роки – до 11 липня 2020 року, до 400 млн грн – на 3 роки, або до 11 липня 2022 року.

Термін докапіталізації банків до 500 млн грн залишився незмінним – до 11 липня 2024 року.

23 березня Верховна Рада прийняла Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі.